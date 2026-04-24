Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Артёма Чистякова на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

«Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать жёлтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру — тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова. Хоть футболист «Краснодара» и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление. Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика — хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.

Все говорят, что этот момент на 42-й минуте — ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова — Кордоба своим телом перекрывал обзор. Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом ещё не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела. И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» — неправильно. Там была другая игровая ситуация — был ещё игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства VAR — 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.