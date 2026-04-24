Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никогда его таким не видел». Арбитр Федотов — о поведении судьи матча ЦСКА и «Ростова»

Комментарии

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Ивана Абросимова на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Если говорить в общем, отработал Абросимов – и отработал. По деталям вопросы есть, в первую очередь по трактовке единоборств. Не показал очевидные жёлтые за грубую игру Мусаеву на пятой минуте и Мелёхину – на 79-й. Но если в целом, то я никогда не видел Абросимова, который орёт на игроков. Это защитная реакция, когда арбитр не вошёл в игру и пытается как-то компенсировать ошибки. Абросимов никогда не славился строгой манерой. И по игре эта тактика не сработала», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Неправильно сравнивать пенальти «Спартаку» с рукой Оласы». Судейство в 26-м туре РПЛ
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android