«Никогда его таким не видел». Арбитр Федотов — о поведении судьи матча ЦСКА и «Ростова»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Ивана Абросимова на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Если говорить в общем, отработал Абросимов – и отработал. По деталям вопросы есть, в первую очередь по трактовке единоборств. Не показал очевидные жёлтые за грубую игру Мусаеву на пятой минуте и Мелёхину – на 79-й. Но если в целом, то я никогда не видел Абросимова, который орёт на игроков. Это защитная реакция, когда арбитр не вошёл в игру и пытается как-то компенсировать ошибки. Абросимов никогда не славился строгой манерой. И по игре эта тактика не сработала», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.