«Его сомнут». Тихонов считает, что Батраков не готов к переходу в зарубежный клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением, готов ли хавбек «Локомотива» Алексей Батраков к переходу в зарубежный клуб. Ранее сообщалось, что российский футболист находится в шорт‑листе «ПСЖ». Подчёркивалось, что летом французский клуб может сделать железнодорожникам выгодное предложение по трансферу.

– Готов ли Батраков к отъезду за границу или ему нужно ещё повариться в РПЛ?

– Нет, не готов. Мы все прекрасно понимаем, что он «золотой» парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. У Батракова есть техника, открывание и передачи. Но там выйдут на поле ребята, которые его сомнут. Думаю, что Алексею нужно окрепнуть, — сказал Тихонов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

