«Надо было показывать карточку». Арбитр Федотов — о судействе Карасёва в матче «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 26-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1). Главным арбитром той встречи был Сергей Карасёв.

«Хорошая работа Карасёва. На 23-й минуте не показал жёлтую Рикардо за срыв перспективной атаки. Надо было показывать карточку. Она была бы не только непосредственно за нарушение, но и носила бы управленческий характер. Хоть у Карасёва не было с этим проблем, но всё равно наказать игрока «Динамо» стоило.

На 65-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Рука защитника находилась внизу, близко к телу, она в данном случае ненаказуемая. Простой момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.