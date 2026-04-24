Клаудио Раньери высказался после увольнения из «Ромы»

Бывший тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал, что он покинул должность советника правления клуба не по собственному желанию, а был уволен руководителями команды.

«Прекращение моих отношений с клубом в качестве старшего советника стало результатом одностороннего решения клуба. Я говорю это из чувства долга, ясности действий, верности истине и любви к футболке, которая является моей второй кожей. Также я бы хотел поблагодарить семью Фридкин (владельцы римского клуба. – Прим. «Чемпионата»), команду, сотрудников и всех болельщиков «джалоросси» за огромную привязанность, проявленную на протяжении многих лет, и всегда взаимную. Вперёд, «Рома», навсегда», — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

Ранее у Раньери случился конфликт с главным тренером «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.