The Athletic опроверг слухи о скором продлении контракта «Реала» с Винисиусом

На текущий момент нет признаков продления контракта нападающего Винисиуса Жуниора с мадридским «Реалом», который заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «сливочные» предлагали зарплату € 20 млн в год после вычета налогов, но агенты бразильца запросили чуть менее € 30 млн. На текущий момент оклад Винисиуса составляет € 17 млн. Подчёркивается, что запрошенные € 30 млн включали в себя базовую зарплату, бонусы за результативность и бонус за продление контракта. Ранее клуб не предлагал подобных условий другим футболистам. С лета 2025 года в вопросе продления трудового соглашения Винисиуса не было достигнуто существенного прогресса.

