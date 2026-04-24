Арбитр Федотов — о Москалёве: департамент должен поднять вопрос, нужен такой судья или нет

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 26-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (2:1). Главным арбитром той встречи был Владимир Москалёв.

«Всё плохо у Москалёва, к сожалению. Он арбитр ФИФА, получает не так много назначений, но почему-то не может самостоятельно разбираться в простых моментах.

На 45+2-й минуте ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Даже я по трансляции не понял, что он что-то назначил. Произошло падение, игроки «Сочи» выстроились на границе штрафной, футболисты «Крыльев Советов» вообще куда-то ушли. Вмешался VAR в лице Казарцева. И правильно он сделал, что позвал, потому что инициатором контакта был игрок «Крыльев Советов» — это его фол. Ошибка Москалёва в простом моменте, со своей позиции он был обязан принимать самостоятельное решение.

На 82-й минуте ошибочно показал вторую жёлтую карточку Бабкину за срыв перспективной атаки. Никакой грубости там не было. Игрок «Крыльев Советов» находился на своей половине поля в окружении соперников, перспективы в атаке не было.

На 90+5-й минуте ошибочно показал жёлтую Гальдамесу. После вмешательства VAR Москалёв поменял решение, но здесь вопрос в том, что со своей позиции и с учётом самого единоборства он должен был определить, что это серьёзное нарушение правил. Даже если бы касания не было, Москалёв был обязан показать красную. Высоко поднятая нога, попадание в голову — есть все критерии для удаления.

Арбитр ФИФА, арбитр РПЛ не получает назначений. Департамент на него не рассчитывает. Но когда второй тур подряд дают назначение, нужно же достать внутренние резервы и доказать, что тебе зря не доверяли. У Москалёва это не получилось. Наверное, департамент должен поднять вопрос, нужен им такой арбитр или нет. Из списка ФИФА его точно надо убирать, это понятно. Но это, возможно, и не уровень РПЛ. А убирать в ФНЛ тоже смысла особого нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.