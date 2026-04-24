Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Зенит»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Алексея Сухого на матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 0:0.

«Матч повышенной сложности, базовая оценка тут – 8,5. Говорить надо только об эпизоде на 90+5-й минуте. Много споров, разговоров он вызвал. А если бы «Локомотив» забил — было бы ещё больше. Первый вопрос: влиял ли Комличенко на Дивеева. По повтору видно, что нет. Комличенко сыграл головой, а Дивеев в это время поднимал руку снизу вверх. Произошёл контакт мяча с кистью. Он был, никто не отрицает. А если контакт был, то неважно, изменил он траекторию полёта мяча или нет. Касание было — это 11-метровый.

На 24-й минуте надо было показывать жёлтую Пруцеву за грубую игру. Но Сухой не показал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.