Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о нынешней форме Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» оценил нынешнюю форму нападающего Мохамеда Салаха.

«Думаю, прежде всего для нас очень важно иметь нападающих, которые забивают голы, потому что, если посмотреть на успехи прошлого сезона, у нас было несколько игроков атаки, забивших много голов. А в этом сезоне, просто взглянув на цифры, можно увидеть, что мы забиваем не так много, как в прошлом сезоне. Думаю, есть небольшое снижение, возможно, и в создании голевых моментов, не такое значительное, как можно было бы ожидать в плане забитых голов.

Что касается Мо, я уже много раз говорил на эту тему, но это, вероятно, относится и к другим игрокам: всегда бывают моменты в сезоне, когда мяч просто сам собой попадает к тебе и не требуется делать ничего сложного, чтобы забить. А в другие моменты ты сам прилагаешь огромные усилия, чтобы создать момент, однако ничего не получается или вратарь делает невероятные сейвы. Но обычно – и сейчас это происходит с Мо — всё возвращается в норму. А норма для Мо в его карьере в «Ливерпуле» – это забивать голы», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.