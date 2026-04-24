«Бетис» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 32-го тура Ла Лиги — 2025/2026

Сегодня, 24 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Бетис»: Вальес, Бельерин, Бартра, Натан, Р. Родригес, Амрабат, Форнальс, Фидальго, Антони, Эззалзули, Бакамбу.

«Реал»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Менди, Питарч, Вальверде, Беллингем, Диас, Винисиус, Мбаппе.

После 31 тура Ла Лиги «Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Реал» заработал 73 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

