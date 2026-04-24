Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Бетис — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч 32-го тура Ла Лиги 2025/2026, 24 апреля 2026

«Бетис» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 32-го тура Ла Лиги — 2025/2026
Сегодня, 24 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

Стартовые составы команд.

«Бетис»: Вальес, Бельерин, Бартра, Натан, Р. Родригес, Амрабат, Форнальс, Фидальго, Антони, Эззалзули, Бакамбу.

«Реал»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Менди, Питарч, Вальверде, Беллингем, Диас, Винисиус, Мбаппе.

После 31 тура Ла Лиги «Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Реал» заработал 73 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
The Athletic опроверг слухи о скором продлении контракта «Реала» с Винисиусом

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
