Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — ЦСКА, результат матча 24 апреля 2026, счет 2:0, 5-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в 5-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу со счётом 2:0 одержала самарская команда.

Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
24 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
2 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Морина – 60'     2:0 Морина – 66'    

Счёт в матче открыла Татьяна Морина. Нападающая «Крыльев Советов» отличилась на 60-й минуте. Через шесть минут Морина оформила дубль и установила окончательный счёт – 2:0.

Московский ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги с 12 очками в пяти матчах. Чемпион минувшего сезона ЖФК «Спартак» набрал 13 очков и лидирует в лиге. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке. В активе самарского клуба девять очков в пяти встречах.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА сыграют на «Лукойл Арене» в женском Суперкубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android