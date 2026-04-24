ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в 5-м туре женской Суперлиги
Поделиться
Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу со счётом 2:0 одержала самарская команда.
Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
24 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
2 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Морина – 60' 2:0 Морина – 66'
Счёт в матче открыла Татьяна Морина. Нападающая «Крыльев Советов» отличилась на 60-й минуте. Через шесть минут Морина оформила дубль и установила окончательный счёт – 2:0.
Московский ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги с 12 очками в пяти матчах. Чемпион минувшего сезона ЖФК «Спартак» набрал 13 очков и лидирует в лиге. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке. В активе самарского клуба девять очков в пяти встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
06:20
-
06:10
-
06:01
-
05:55
-
05:53
-
05:46
-
05:36
-
05:07
-
04:37
-
04:27
-
04:14
-
03:48
-
02:57
-
01:56
-
01:49
-
01:19
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:08
-
00:02
- 24 апреля 2026
-
23:59
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:33
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:51