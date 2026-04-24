ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в 5-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу со счётом 2:0 одержала самарская команда.

Счёт в матче открыла Татьяна Морина. Нападающая «Крыльев Советов» отличилась на 60-й минуте. Через шесть минут Морина оформила дубль и установила окончательный счёт – 2:0.

Московский ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги с 12 очками в пяти матчах. Чемпион минувшего сезона ЖФК «Спартак» набрал 13 очков и лидирует в лиге. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой строчке. В активе самарского клуба девять очков в пяти встречах.