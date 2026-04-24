«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» и вышел на первое место в женской Суперлиге

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Динамо» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Алина Вахрушева. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

В самом начале встречи на первой минуте футболистка красно-белых Анна Кожникова открыла счёт. На 16-й минуте нападающая «Динамо» Анастасия Ковалёва получила красную карточку. Во втором тайме на 57-й минуте Лина Якупова забила второй гол «Спартака».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками в пяти матчах. «Динамо» располагается на 10-й строчке. В активе бело-голубых три очка в четырёх встречах.