Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Динамо — Спартак, результат матча 24 апреля 2026, счет 0:2, 5-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» и вышел на первое место в женской Суперлиге
Комментарии

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Динамо» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Алина Вахрушева. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак (ж)
Москва
0:1 Кожникова – 1'     0:2 Якупова – 57'    
Удаления: Ковалёва – 16' / нет

В самом начале встречи на первой минуте футболистка красно-белых Анна Кожникова открыла счёт. На 16-й минуте нападающая «Динамо» Анастасия Ковалёва получила красную карточку. Во втором тайме на 57-й минуте Лина Якупова забила второй гол «Спартака».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками в пяти матчах. «Динамо» располагается на 10-й строчке. В активе бело-голубых три очка в четырёх встречах.

