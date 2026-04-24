Даниил Денисов установил рекорд, сыграв 150 матчей за «Спартак»

Крайний защитник «Спартака» Даниил Денисов провёл 150 матчей за красно-белых и стал самым молодым футболистом московской команды в XXI веке с таким количеством игр за клуб. Об этом сообщает «Спартак» в телеграм-канале.

«Поздравляем с отметкой, Даня!» — написано в сообщении московского клуба.

23-летний Денисов находится в системе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

