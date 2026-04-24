Ламин Ямаль — лучший игрок Ла Лиги в апреле

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле. Об этом сообщается на официальном сайте испанского чемпионата.

В апреле Ямаль принял участие в трёх матчах испанской Примеры, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В этих встречах каталонцы победили «Атлетико» Мадрид (2:1), «Эспаньол» (4:1) и «Сельту» (1:0).

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. На данный момент каталонская команда с 82 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства.