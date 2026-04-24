«Ман Сити» может купить полузащитника «Жироны», интересовавшего «Спартак» — El Chiringuito

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Жироны» и сборной Марокко Аззедину Унаи. Об этом сообщает El Chiringuito на странице в социальной сети X.

По информации источника, за 26-летним футболистом также следит мадридский «Атлетико». В контракте игрока прописаны отступные в размере € 20 млн.

Минувшим летом СМИ сообщали об интересе московского «Спартака» к Унаи. На тот момент марокканец являлся футболистом «Марселя».

В нынешнем сезоне Унаи принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

