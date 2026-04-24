Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш ответил, почему остался в «МЮ», несмотря на интерес из Саудовской Аравии

Бруну Фернандеш ответил, почему остался в «МЮ», несмотря на интерес из Саудовской Аравии
Комментарии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему решил остаться в составе манкунианцев, несмотря на варианты продолжения карьеры в других командах. Ранее футболистом активно интересовался саудовский «Аль-Хиляль».

«Я остался, поскольку посчитал, что ещё могу принести клубу пользу. Разумеется, вся эта история с саудовцами, деньги… Речь шла о больших деньгах. Здорово, что у нашей семьи есть отличительная черта: мы с женой — довольно приземлённые люди. Мы точно понимаем, что не стремимся стать богатейшими личностями в мире. Мы лишь хотим воплотить свои мечты и жить хорошую жизнь с нашими детьми, стремиться к успеху настолько, насколько это возможно.

Жена сказала мне что-то вроде: «Ты достиг своей мечты, того, к чему так стремился?» Именно это дало мне понять, что наши мысли сходятся. Нужно просто продолжать работать, а там посмотрим, что из этого выйдет.

Я не хотел покидать клуб в столь непростой период. Хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, никогда этого не скрывал», — сказал Фернандеш в интервью для The Wayne Rooney Show на BBC.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android