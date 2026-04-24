Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Реалу», «МЮ», «Сити» интересен Леау, «Милан» может продать игрока за € 70 млн — DM

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау интересен «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и мадридскому «Реалу», которые рассматривают возможность его приобретения летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, итальянский клуб готов рассмотреть предложения по ряду своих ведущих игроков с целью сбалансировать бюджет и работать в рамках финансовых ограничений. В связи с этим «Милан» может продать португальского нападающего за € 70 млн. Подчёркивается, что Леау не был предложен «Барселоне», о чём ранее сообщали СМИ.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

