Капитан «МЮ» Фернандеш рассказал, как возвращение Кэррика в клуб изменило команду

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился воспоминаниями о периоде работы в клубе под руководством Майкла Кэррика, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера в 2021 году. Прошлой зимой Кэррик вернулся в клуб и вновь возглавил «красных дьяволов». Полузащитник также высказался о нынешних изменениях в команде, которые произошли под руководством специалиста.

«Кэррик тогда провёл три игры в качестве тренера. То, как он готовился к матчам и разговаривал с нами, давало понять, что он был кем-то бо́льшим, нежели просто помощником главного тренера. Уже тогда он был готов к следующему шагу.

Когда Кэррик вернулся, он привнёс тот позитивный настрой, который был нам так необходим. Дело не в каких-то красивых словах, а в более мягком или строгом подходе при необходимости, что помогло сплотить команду. Это было важно не только для футболистов, но и для всей атмосферы в клубе.

Мы не думали, что могло бы произойти или что следовало бы сделать. Очень быстро мы перешли к такому мышлению: «Если это не сработало, то давайте попробуем ещё раз и достигнем в этом сезоне того, чего хотим». У нас получились неплохие результаты. Этот чемпионат очень сложен, сейчас мы находимся в наилучшем положении, в каком только могли бы. Когда Майкл только пришёл, мы и подумать не могли, что будем занимать третье место», — сказал Фернандеш в интервью для The Wayne Rooney Show на BBC.