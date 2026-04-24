«Такой игрок — настоящая радость для тренера». Луис Энрике — о Кварацхелии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре флангового нападающего Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

«Квара — игрок другого типа. Когда мы подписали с ним контракт, мы уже знали о его качествах. Он очень уверенно чувствует себя как с мячом, так и без него, и, когда есть такой игрока — это настоящая радость для тренера», – приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Грузии составляет € 90 млн.