Романо раскрыл подробности будущего Аканджи, арендованного «Интером» у «Сити»

«Интер» выкупит центрального защитника Мануэля Аканджи у «Манчестер Сити» за € 15 млн. Все формальности будут оформлены в мае. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Швейцарский футболист перешёл в стан «нерадзурри» на правах аренды в начале нынешнего сезона. За этот период защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: