«Краснодар» задействовал наименьшее количество игроков за сезон

«Краснодар» задействовал наименьшее количество игроков в нынешнем сезоне. Во всех турнирах за «быков» сыграли 27 футболистов. Об этом сообщает телеграм-канал «МЯЧ.RU»,. Несмотря на это, подопечные Мурада Мусаева возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги за четыре тура до финиша, набрав 57 очков.

Располагающийся на второй строчке таблицы РПЛ «Зенит» с 56 очками выпускал на поле 34 игрока. Сине-бело-голубые входят в топ-5 по этому показателю. В рейтинге с отрывом лидирует «Оренбург», во встречах которого принимали участие 44 футболиста в сезоне-2025/2026. На данный момент команда располагается в зоне переходных матчей с 23 очками.