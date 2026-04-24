Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Флик допустил, что Ямаль восстановится от травмы к чемпионату мира

Флик допустил, что Ямаль восстановится от травмы к чемпионату мира
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вновь прокомментировал травму нападающего Ламина Ямаля, которую он получил во время исполнения пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Ямаль покинул поле в концовке первого тайма.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Ямаль – 40'    

«Эта ситуация не проста ни для нас, ни для него. Мы должны с ней справиться, должны извлечь из неё уроки, и он — тоже. Ямаль пропустит грядущий матч, но я думаю, что он будет готов к чемпионату мира и вернётся ещё сильнее, чем сейчас.

Ламин что-то почувствовал перед фолом, однако это было незначительно, и он решил пробить пенальти. Возможно, позже стало хуже. В конце концов, всё дело в ощущениях. Как я уже говорил, у него никогда раньше не было мышечных травм, и это будет частью обучения тому, как прислушиваться к сигналам своего тела. Он должен научиться слушать своё тело. В итоге он забил, мы взяли три очка, но жаль, что он выбыл из строя», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о травме Ямаля, полученной во время исполнения пенальти

Чем уникален Ламин Ямаль:

