Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес выбирает дом в Барселоне — TNT Sports

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес выбирает дом в Барселоне — TNT Sports
Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отправил своих братьев в Барселону для поиска дома в столице Каталонии. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на TNT Sports Mexico.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе «Барселоны» к аргентинскому форварду. Помимо этого, фигурировали слухи о возможном обмене Альвареса на вингера сине-гранатовых Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне Альварес провёл 47 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забив 19 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.

