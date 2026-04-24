Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес выбирает дом в Барселоне — TNT Sports

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отправил своих братьев в Барселону для поиска дома в столице Каталонии. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на TNT Sports Mexico.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе «Барселоны» к аргентинскому форварду. Помимо этого, фигурировали слухи о возможном обмене Альвареса на вингера сине-гранатовых Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне Альварес провёл 47 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забив 19 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.