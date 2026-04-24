«Бетис» — «Реал»: Винисиус открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты идёт матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор открыл счёт в игре.

После 31 тура Ла Лиги «Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Реал» заработал 73 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

