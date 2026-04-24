«Барселона» может купить защитника из Ла Лиги в качестве альтернативы Бастони — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом центрального защитника «Реала Сосьедад» Хона Мартина. В контракте 20-летнего футболиста прописаны отступные в € 50 млн, что меньше, чем сине-гранатовым придётся заплатить за возможную покупку Алессандро Бастони из «Интера». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист миланского клуба остаётся приоритетной трансферной целью «блауграны». «Барселона» продвинулась в переговорах с Бастони. При этом сине-гранатовые рассматривают альтернативные варианты, одним из которых является Мартин.

Подчёркивается, что переговоры Деку с агентом защитника «Реала Сосьедад» носили неформальный характер и не означают, что «Барселона» готова сделать официальное предложение.

В нынешнем сезоне Мартин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес выбирает дом в Барселоне — TNT Sports

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: