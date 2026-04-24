Тренер «МЮ» Кэррик рассказал о состоянии Йоро и Доргу перед матчем с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» высказался о нынешнем состоянии защитников Лени Йоро и Патрика Доргу.

«По правде сказать, всё в порядке, как и до этого. После прошлой встречи у некоторых игроков были небольшие ушибы, что вполне ожидаемо. Патрик [Доргу] работает над тем, чтобы вернуться в игру. У него неплохой прогресс в этом, он всё ближе к тренировкам с командой, это хорошая новость. Работа над восстановлением Лени [Йоро] продолжается. Возможно, он скоро вернётся на поле, но пока нет абсолютной уверенности в этом», – приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.