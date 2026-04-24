«Челси» рассматривает вариант с возвращением Антонио Конте в клуб — Calciomercato

«Челси» рассматривает вариант с возвращением Антонио Конте в клуб — Calciomercato
«Челси» рассматривает возможность возвращения итальянского тренера Антонио Конте, который возглавлял команду с 2016 по 2018 год, а также становился чемпионом Англии в 2017 году. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в услугах Конте также заинтересована Итальянская федерация футбола (FIGC), однако «Челси» полон решимости сделать предложение.

С лета 2024 года 56-летний специалист занимает должность главного тренера «Наполи», который под его руководством выиграл Серию А в минувшем сезоне. Действующее трудовое соглашение Конте с клубом рассчитано до лета 2027 года. После 33 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 66 очков и занимает третье место.

