Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Милана» Томори высказался перед игрой с «Ювентусом»

Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался перед матчем 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 апреля, в 21:45 мск.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
«Благодаря победе в «Вероне» (1:0) мы хорошо начали неделю. После двух поражений было важно взять три очка на «Бентегоди», и мы это сделали. Теперь наш боевой дух и моральный облик выше.

«Ювентус»? Это великолепная команда, с отличными игроками и очень хорошим тренером. Я знаю Бога ещё с тех пор, как мы играли в молодёжной команде «Челси»: он также силён, как и Йылдыз, Тюрам-Юльен, Консейсау и Дэвид», – приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Милан» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус», в активе которого 63 очка, располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Суперматч в Италии, полуфинал «Сити» и мясорубка для «Барсы». Главные игры выходных
Новости. Футбол
