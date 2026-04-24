Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Президент «Нанта» Кита: я мог бы уволить всех завтра, но это было бы нечестно

Президент «Нанта» Кита: я мог бы уволить всех завтра, но это было бы нечестно
Президент «Нанта» Вальдемар Кита высказался о нынешнем положении клуба, который находится на 17-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

— Вы теряете много денег, часть публики давно настроена к вам враждебно, вы проигрываете матчи и, вероятно, вылетите из лиги, что, должно быть, очень больно: зачем вы продолжаете?
— Некоторые болельщики… Это 200 человек, которые освистывают нас, даже когда мы выигрываем. Вы хотите, чтобы я объявил о банкротстве? Объясните мне, что делать, если вы так добры. Как я могу уйти завтра? Объясните мне это!

— Может, продать клуб?
— Кому? Назовите имена.

— Никто не интересуется «Нантом»?
— Знаете, условия не очень хорошие. Если вы хотите построить стадион, хороший тренировочный центр… У меня было всё. Но единственное, что я получил, это уведомление о налоговой проверке, чтобы всё остановить…

— Почему вы не продаёте клуб?
— Я профессионал. Я уважаю людей, с которыми работаю. Я мог бы уволить всех завтра, но это было бы нечестно. Я не могу продолжать работать в такой обстановке. Если это продолжится, всё закончится как в «Бордо»… — сказал Кита в интервью для Eurosport.

