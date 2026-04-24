«Арсенал» связался с окружением Гюлера, клуб рассматривает возможность покупки летом — CO

«Арсенал» вновь проявил интерес к атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру на фоне неопределённости «сливочных» с главным тренером на грядущий сезон. «Канониры» думали о покупке хавбека летом 2025 года, но Хаби Алонсо, возглавлявший мадридскую команду, был против его продажи. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в последнее время «Арсенал» связывался с окружением Гюлера с целью обсудить потенциальный трансфер грядущим летом. Однако турецкий игрок не стремится покинуть «Королевский клуб», поскольку доволен своим нынешним положением. «Реал» также не демонстрирует желания продать 21-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

