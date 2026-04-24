Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
РБ Лейпциг — Унион, результат матча 24 апреля 2026, счет 3:1, 31-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Унион» под руководством Мари-Луизе Эты проиграл во втором матче Бундеслиги подряд
Комментарии

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Унион», возглавляемый Мари-Луизе Эта. Игра проходила на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «быков». В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 31-й тур
24 апреля 2026, пятница. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Унион
Берлин
1:0 Финкгрефе – 22'     2:0 Ромуло – 25'     3:0 Баку – 63'     3:1 Дуки – 78'    

В составе «РБ Лейпциг» голами отметились Макс Финкгрефе, Ромуло и Ридле Баку. Единственный мяч «Униона» забил Данило Дуки.

После 31 матча Бундеслиги «быки» набрали 62 очка и занимают третье место, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка, однако у «шмелей» есть игра в запасе. «Унион» заработал 32 очка и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «РБ Лейпциг» встретится с «Байером» (2 мая), а берлинская команда сыграет с «Кёльном» (2 мая). В прошедшем туре подопечные Эты уступили «Вольфсбургу» со счётом 1:2.

