Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Кремонезе, результат матча 24 апреля 2026, счет 4:0, 34-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» разгромил «Кремонезе» в матче 34-го тура Серии А. Кевин Де Брёйне сделал гол+пас
Комментарии

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 34-й тур
24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Мактоминей – 3'     2:0 Терраччано – 45'     3:0 Де Брёйне – 45+3'     4:0 Сантос – 52'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на третьей минуте. На 45-й минуте защитник «Кремонезе» Филиппо Терраччано отправил мяч в свои ворота. В конце тайма на 45+3-й минуте Кевин Де Брёйне сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий Алиссон Сантос забил четвёртый гол неаполитанцев. На 83-й минуте Скотт Мактоминей не реализовал пенальти.

«Кремонезе» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 28 набранных очков в 34 встречах. «Наполи» с 69 очками располагается на второй строчке.

Новый укол для «Реала», сосредоточенный Конте и суперставка на АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android