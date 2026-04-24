«Наполи» разгромил «Кремонезе» в матче 34-го тура Серии А. Кевин Де Брёйне сделал гол+пас

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на третьей минуте. На 45-й минуте защитник «Кремонезе» Филиппо Терраччано отправил мяч в свои ворота. В конце тайма на 45+3-й минуте Кевин Де Брёйне сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий Алиссон Сантос забил четвёртый гол неаполитанцев. На 83-й минуте Скотт Мактоминей не реализовал пенальти.

«Кремонезе» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 28 набранных очков в 34 встречах. «Наполи» с 69 очками располагается на второй строчке.