Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
«Ланс» отыгрался с 0:3 и вырвал ничью у «Бреста» в матче Лиги 1
Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Брест» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Стефани Фраппар. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Брест
Окончен
3 : 3
Ланс
1:0 Гвиндо – 7'     2:0 Тусар – 24'     3:0 Эбимбе – 42'     3:1 Товен – 60'     3:2 Сима – 64'     3:3 Сент-Максимен – 90+4'    

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Дауда Гвиндо на седьмой минуте. На 24-й минуте полузащитник Лука Тусар увеличил преимущество «Бреста». На 42-й минуте хавбек Эрик Жуниор Эбимбе сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 60-й минуте нападающий Флорьян Товен отыграл один мяч. Через четрые минуты форвард Абдалла Сима сделал счёт 3:2. В конце встречи на 90+4-й минуте Аллан Сент-Максимен сравнял счёт.

После 30 встреч французского чемпионата «Ланс» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на три очка. «Брест» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 37 очков.

