Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Торган Азар может продолжить карьеру во Франции — Тавольери

Бельгийский полузащитник «Андерлехта» Торган Азар может перейти в «Ланс». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист может вернуться в стан кроваво-золотых ближайшим летом по истечении срока действия трудового договора с пурпурно-белыми. Азар уже договорился с французским клубом об условиях сотрудничества, стороны подпишут соглашение, которое будет действовать до лета 2028 года.

Торган Азар уже вытсупал за «Ланс» на раннем этапе карьеры. В послужном списке игрока также есть «Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах, ПСВ и ряд других команд.

