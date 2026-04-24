Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» раздражён позицией «Ювентуса» по трансферу Алисона — Calciomercato

«Ливерпуль» раздражён позицией «Ювентуса» по трансферу Алисона — Calciomercato
«Ювентус» достиг соглашения об условиях личного контракта с вратарём «Ливерпуля» Алисоном Бекером. Теперь туринскому клубу необходимо договориться с мерсисайдцами об условиях потенциального трансфера. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «красные» требуют € 10-15 млн за переход 33-летнего голкипера, в то время как «Ювентус» хочет снизить эту сумму или полностью исключить её. Подчёркивается, что в пользу «старой синьоры» играет готовность самого Алисона перейти к ним. При этом «Ливерпуль» «раздражён требованием итальянцев».

Итальянский гранд готов предложить бразильцу контракт на два-три года с зарплатой в € 5-6 млн за сезон после уплаты налогов.

В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 34 матчах во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

Материалы по теме
Алисон Бекер согласился перейти из «Ливерпуля» в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport

Сколько зарабатывают футболисты:

