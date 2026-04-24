Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Ноттингем Форест: результат матча 24 апреля 2026, счёт 0:5, 34-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в 34-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Сандерленд
Окончен
0 : 5
Ноттингем Форест
0:1 Хам – 17'     0:2 Вуд – 31'     0:3 Гиббс-Уайт – 34'     0:4 Жезус – 37'     0:5 Андерсон – 90+5'    

Трай Хам на 17-й минуте забил в свои ворота и вывел гостей вперёд. Крис Вуд удвоил преимущество команды на 31-й минуте. Морган Гиббс-Уайт положил третий мяч «лесников» на 34-й минуте, а на 37-й минуте гол забил Игор Жезус. На 90+5-й минуте Эллиот Андерсон сделал счёт 5:0.

После этой игры «Сандерленд» с 46 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 39 очками находится на 16-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android