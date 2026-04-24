«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в 34-м туре АПЛ

Завершён матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Трай Хам на 17-й минуте забил в свои ворота и вывел гостей вперёд. Крис Вуд удвоил преимущество команды на 31-й минуте. Морган Гиббс-Уайт положил третий мяч «лесников» на 34-й минуте, а на 37-й минуте гол забил Игор Жезус. На 90+5-й минуте Эллиот Андерсон сделал счёт 5:0.

После этой игры «Сандерленд» с 46 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 39 очками находится на 16-м месте.