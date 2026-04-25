«Реал» упустил победу на 90+4-й минуте матча с «Бетисом» в Ла Лиге

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч закончился со счётом 1:1.

На 17-й минуте нападающий «Королевского клуба» Винисиус Жуниор открыл счёт в игре. На 90+4-й минуте защитник хозяев Эктор Бельерин восстановил равновесие.

После 32 встреч Ла Лиги «Бетис» набрал 50 очков и занимает пятое место. «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

