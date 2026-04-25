Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Меня не просто задели, я был разочарован». Гасперини — о критике со стороны Раньери

Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об увольнении Клаудио Раньери с должности советника правления клуба. Ранее у специалистов состоялся конфликт из-за критики Гасперини состава клуба.

«Его слова? Меня они не просто задели, я был очень удивлён и разочарован, потому что никогда раньше не чувствовал себя в такой сложной ситуации. Такого никогда не случалось ни на одной встрече, ни с другими людьми, ни наедине. Я ничего не делал, не включайте меня в эту историю.

Я сказал, что нам нужно развиваться в Тригории (на базе «Ромы». – Прим. «Чемпионата»), потому что мы здесь, и здесь я надеюсь играть в футбол. Мне бы хотелось поговорить об этом подробнее здесь; я всегда хотел этого, потому что именно так мы взаимодействуем и развиваемся. Я нахожусь в стороне от других вопросов и не обсуждаю их. Моя единственная цель — играть в футбол здесь», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android