Гурцкая сообщил, что «Локомотиву» предложили € 12 млн за трансфер Монтеса

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая сообщил, что «Локомотив» получил предложение о трансфере защитника Сесара Монтеса в размере € 12 млн. Гурцкая не раскрыл название команды, заинтересованной в 29-летнем футболисте.

— По поводу Монтеса. Сейчас у «Локомотива» на столе лежит предложение на € 12 млн, но они его не принимают, потому что надеются уговорить его остаться.

– Им хочется его сохранить?

– Ну конечно.

– € 12 млн за Монтеса?

– Да.

– И они думают не соглашаться?

– Они не соглашаются, а не «думают не соглашаться». Они думают, что такого уровня защитника не найдут.

– А это что за чемпионат?

– Который его хочет?

– Да.

– Боюсь соврать, это или Бразилия, или МЛС, не Мексика, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Монтес играет за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне мексиканец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

