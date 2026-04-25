Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гурцкая сообщил, что «Локомотиву» предложили € 12 млн за трансфер Монтеса

Гурцкая сообщил, что «Локомотиву» предложили € 12 млн за трансфер Монтеса
Комментарии

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая сообщил, что «Локомотив» получил предложение о трансфере защитника Сесара Монтеса в размере € 12 млн. Гурцкая не раскрыл название команды, заинтересованной в 29-летнем футболисте.

— По поводу Монтеса. Сейчас у «Локомотива» на столе лежит предложение на € 12 млн, но они его не принимают, потому что надеются уговорить его остаться.

– Им хочется его сохранить?
– Ну конечно.

– € 12 млн за Монтеса?
– Да.

– И они думают не соглашаться?
– Они не соглашаются, а не «думают не соглашаться». Они думают, что такого уровня защитника не найдут.

– А это что за чемпионат?
– Который его хочет?

– Да.
– Боюсь соврать, это или Бразилия, или МЛС, не Мексика, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Монтес играет за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне мексиканец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

