Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
У мадридского «Реала» одна победа в шести последних матчах

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, у столичного клуба одна победа в шести последних встречах.

0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), победил «Алавес» (2:1), дважды уступил «Баварии» (1:2, 3:4) и один раз – «Мальорке» (1:2).

После 33 встреч Ла Лиги «Бетис» набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. Лидирует в лиге «Барселона» с 82 очками.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

Материалы по теме
Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные
Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные
