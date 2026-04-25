У мадридского «Реала» одна победа в шести последних матчах

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, у столичного клуба одна победа в шести последних встречах.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), победил «Алавес» (2:1), дважды уступил «Баварии» (1:2, 3:4) и один раз – «Мальорке» (1:2).

После 33 встреч Ла Лиги «Бетис» набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. Лидирует в лиге «Барселона» с 82 очками.

В следующем туре команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо» (3 мая), а подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).