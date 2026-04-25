Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я разочарован в Лукаку». Конте — об отказе нападающего возвращаться в «Наполи»

«Я разочарован в Лукаку». Конте — об отказе нападающего возвращаться в «Наполи»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил о разочаровании в форварде Ромелу Лукаку из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы. Ранее сообщалось о возможном исключении футболиста из-за заявки команды.

«Я разочарован в Ромелу Лукаку. Он даже не подошёл поздороваться. Я не разговаривал с Ромелу. Он был там, рядом с моим офисом, но мы не общались. Я не ожидал такой ситуации», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN на своей странице в социальной сети X.

В марте Лукаку отправился в расположение сборной Бельгии, однако из-за травмы бедра не сыграл за неё. После этого он без согласования с «Наполи» остался в Бельгии с целью самостоятельно восстанавливаться. Эта ситуация сильно разозлила руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа.

Материалы по теме
«Наполи» хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом — L’Équipe

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android