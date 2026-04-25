«Я разочарован в Лукаку». Конте — об отказе нападающего возвращаться в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил о разочаровании в форварде Ромелу Лукаку из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы. Ранее сообщалось о возможном исключении футболиста из-за заявки команды.

«Я разочарован в Ромелу Лукаку. Он даже не подошёл поздороваться. Я не разговаривал с Ромелу. Он был там, рядом с моим офисом, но мы не общались. Я не ожидал такой ситуации», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN на своей странице в социальной сети X.

В марте Лукаку отправился в расположение сборной Бельгии, однако из-за травмы бедра не сыграл за неё. После этого он без согласования с «Наполи» остался в Бельгии с целью самостоятельно восстанавливаться. Эта ситуация сильно разозлила руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа.

Самые скандальные футболисты в истории: