Арбелоа пожаловался на судейство в ничейном матче «Реала» с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подверг критике судейство в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (1:1).

В добавленное ко второму тайму время вингер хозяев Антони прихватил за руку защитника Ферлана Менди в штрафной «сливочных», после чего француз упал, а бразилец подхватил мяч и прострелил во вратарскую. Мяч отлетел от колена Антонио Рюдигера, затем его подобрал защитник «Бетиса» Эктор Бельерин и забил гол.

В первом тайме мяч после удара Браима Диаса попал в руку защитнику хозяев Рикардо Родригесу, который находился в штрафной. Главный судья Сесар Сото Градо не назначил пенальти в пользу гостей.

«Для меня это очевидный фол [на Менди]. В таких ситуациях, когда используется тело, не нужно много времени, чтобы потерять равновесие. Но для этого нужно немного разбираться в футболе. И у нас есть проблема, потому что те, кто принимает решения, не понимают этого.

[Испытываем] разочарование, как и во многих других случаях. В первом тайме был очевидный пенальти, которым мы могли решить исход встречи», — приводит слова Арбелоа AS.

