Полузащитник сборной Португалии Фернандеш высказался о желании выиграть ЧМ-2026

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил о желании выиграть со сборной Португалии чемпионат мира — 2026.

«Завершить ближайший чемпионат мира победой Криштиану было бы чем-то невероятным. Я очень надеюсь, что нам это удастся, не только ради Португалии, но и ради всего того, что Криштиану сделал для футбола и для всего мира», — сказал Фернандеш в интервью для The Wayne Rooney Show на BBC.

На чемпионате мира — 2026 сборная Португалии сыграет в группе К с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.