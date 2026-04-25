Арбелоа ответил на вопрос о состоянии Мбаппе, попросившего замену в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, попросившего о замене на 81-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (1:1).

«Понятия не имею [что с Мбаппе]. У него были проблемы. В ближайшие дни увидим, как всё будет развиваться», — приводит слова Арбелоа AS.

Мбаппе не принимал участие в матчах «сливочных» в феврале-марте из-за проблем с коленом. За этот период 27-летний нападающий пропустил пять встреч. В игре с «Бетисом» француз забил гол, который был отменён из-за офсайда. В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл 28 матчей, в которых отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме Арбелоа пожаловался на судейство в ничейном матче «Реала» с «Бетисом»

Самые опасные травмы в футболе: