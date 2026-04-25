Стали известны подробности о состоянии Мбаппе, который не доиграл матч с «Бетисом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был заменён на 81-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1) из-за травмы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Хосе Луис Санчес в соцсети X.

По информации источника, у Мбаппе наблюдается перегрузка подколенного сухожилия левой ноги.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл 28 встреч, в которых отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами. Отметим, француз не принимал участия в матчах «сливочных» в феврале-марте из-за проблем с коленом. За этот период 27-летний нападающий пропустил пять встреч. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.