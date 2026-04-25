Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Инсайдер Джейкобс рассказал подробности о возможном назначении Марески в «Ман Сити»

Инсайдер Джейкобс рассказал подробности о возможном назначении Марески в «Ман Сити»
Итальянский специалист Энцо Мареска является главным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Сити», но может подписать контракт с любым заинтересованным в нём клубом вне зависимости от юридических проблем с «Челси» из-за неурегулируемого вопроса о компенсации. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, «Челси» не может блокировать или задерживать начало работы в новом клубе Марески. И любой новый клуб, к которому присоединится итальянец, не будет обязан платить «Челси» что-либо напрямую или ждать, пока «синие» и Мареска урегулируют его контрактные обязательства, даже если они остаются в силе после его ухода со «Стэмфорд Бридж».

Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» готовятся к возможному уходу Хосепа Гвардиолы по окончании нынешнего сезона и рассматривают Мареску в качестве главной цели.

С 2022 по 2023 год Мареска работал в качестве помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити». Итальянец покинул «Челси» в январе.

