Тренер «Реала» Арбелоа назвал причину потери очков в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о потере очков «сливочных» в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Если бы у нас была чёткая причина, мы бы её исправили. Когда игра складывается так напряжённо, могут происходить подобные ситуации. И очевидно, что нам не везёт», — приводит слова Арбелоа AS.

После 32 встреч Ла Лиги «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. «Бетис» набрал 50 очков и занимает пятое место. В следующем туре подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом», а команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо». Оба матча пройдут 3 мая.

