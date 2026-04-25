Тренер «Реала» Арбелоа назвал причину потери очков в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о потере очков «сливочных» в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

«Если бы у нас была чёткая причина, мы бы её исправили. Когда игра складывается так напряжённо, могут происходить подобные ситуации. И очевидно, что нам не везёт», — приводит слова Арбелоа AS.

После 32 встреч Ла Лиги «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. «Бетис» набрал 50 очков и занимает пятое место. В следующем туре подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом», а команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Овьедо». Оба матча пройдут 3 мая.

