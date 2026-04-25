Кукуян получил первое назначение на матч РПЛ после отстранения
Футбольный судья Павел Кукуян станет главным арбитром в матче 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом». Об этом объявила пресс-служба лиги.
Кукуян был отстранён от работы после назначения ошибочного пенальти в матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо», который состоялся 18 марта и завершился победой санкт-петербургской команды. С 11-метрового был забит единственный гол в этой встрече.
Тогда многие футбольные эксперты раскритиковали арбитра за такое решение и даже призывали запретить Кукуяну судить футбольные матчи.
Напомним, Кукуян назначил пенальти за фол на вингере сине-бело-голубых Данииле Кондакове.
