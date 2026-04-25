«У них нет команды». Семшов — об игре «Реала» в текущем сезоне

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал игру мадридского «Реала» в матче 32-го тура испанского чемпионата с «Бетисом», которая завершилась с ничейным счётом 1:1.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

«Не всегда набор звёзд превращается в команду. У «Реала» нет команды. Да, есть топовые футболисты, но они играют каждый сам по себе. Не может гранд мирового футбола не выиграть ни одного турнира за сезон», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 32 туров мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Также команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» с общим счётом 6:4.

