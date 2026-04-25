Игрок «Балтики» стал лидером по количеству проведённых минут, Кисляк — второй

22-летний защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов провёл большее количество минут на поле среди всех игроков МИР Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, на счету защитника 2160 проведённых минут. Вторым по этому показателю среди полевых игроков стал полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк, который провёл 2124 минуты. Третьим по количеству проведённого времени стал сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац, на счету которого 2119 минут.

По итогам 26 матчей лидером турнирной таблицы МИР РПЛ является «Краснодар», второе место занимает санкт-петербургский «Зенит». На третьем месте располагается московский «Локомотив».